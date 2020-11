Il sogno di Arianna: crea videogiochi per non vedenti (Di giovedì 26 novembre 2020) Blind nasce dall’idea di una studentessa di 24 anni. Al progetto si sono aggregati altri sei universitari. La sua console è stata progettata e testata con l’aiuto di psicologi specializzati in disabilità visive Leggi su lastampa (Di giovedì 26 novembre 2020) Blind nasce dall’idea di una studentessa di 24 anni. Al progetto si sono aggregati altri sei universitari. La sua console è stata progettata e testata con l’aiuto di psicologi specializzati in disabilità visive

Blind nasce dall’idea di una studentessa di 24 anni. Al progetto si sono aggregati altri sei universitari. La sua console è stata progettata e testata con l’aiuto di psicologi specializzati in disabil ...

