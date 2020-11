Grande Fratello Vip, Codacons contro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Incommentabile” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Codacons contro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’associazione a difesa dei consumatori, in nome del presidente, ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero del settimanale Nuovo. Chi si è beccato gli strali? Il Grande Fratello Vip 5, che secondo il Codacons avrebbe dato spazio ad alcune scene di dubbio gusto. “È il cattivo gusto a trionfare“, la voce della polemica, che si è poi allargata al caso specifico del flirt fra l’ex di Flavio Briatore e il modello: Il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile… I due avrebbero ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 27 novembre 2020) Il. L’associazione a difesa dei consumatori, in nome del presidente, ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero del settimanale Nuovo. Chi si è beccato gli strali? IlVip 5, che secondo ilavrebbe dato spazio ad alcune scene di dubbio gusto. “È il cattivo gusto a trionfare“, la voce della polemica, che si è poi allargata al caso specifico del flirt fra l’ex di Flavio Briatore e il modello: Il siparietto tra, che per pagare una penitenza al gioco della bottiglia hanno mimato determinate posizioni, è davvero incommentabile… I due avrebbero ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - glovesbenjamin : RT @parliamoditom: 'oppini è tossico' 'tommaso è pesante' NO, È COLPA DEL GRANDE FRATELLO SE STANNO COSÌ. L'UNICA COSA TOSSICA È STATA LA D… - pppea_ : IL PRINCIPE CARLO È IL FRATELLO GRANDE DEI DURRELL, DUE STAGIONI CHE CI PENSO -