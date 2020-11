Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi imitano Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi, giovedì 26 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, inizia la gara delle imitazioni. Ad aprire le danze, Giacomo Urtis, a cui tocca calarsi nei panni di Elisabetta Gregoraci, intenta a coltivare la propria amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli: Urtis CHE IMITA LA Gregoraci. NON FATELO USCIRE ?? ?? ?? ?? #GFVIP pic.twitter.com/AUyWVT3Dsg — VIPERISSIMA tr?sh (@Viperissima ) November 26, 2020 Urtis: “Ti amo (mentre gli scrive un messaggio in codice sulla schiena). E’ arrivato l’amore, diamoci un bacino. No… devi aspettare un altro mese. Poi sono pronta”. Con la complicità di Tommaso Zorzi, il chirurgo dei vip ricostruisce la prima litigata tra ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi, giovedì 26 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Vip 5’, inizia la gara delle imitazioni. Ad aprire le danze,, a cui tocca calarsi nei panni di, intenta a coltivare la propria amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli:CHE IMITA LA. NON FATELO USCIRE ?? ?? ?? ?? #GFVIP pic.twitter.com/AUyWVT3Dsg — VIPERISSIMA tr?sh (@Viperissima ) November 26, 2020: “Ti amo (mentre gli scrive un messaggio in codice sulla schiena). E’ arrivato l’amore, diamoci un bacino. No… devi aspettare un altro mese. Poi sono pronta”. Con la complicità di, il chirurgo dei vip ricostruisce la prima litigata tra ...

