GF Vip | la Gregoraci pensa all’uscita | Briatore e Nathan si divertono a Dubai con Afrojack

Leggi su leggilo

(Di giovedì 26 novembre 2020) GF Vip ed i tormenti dellapronta a mollare in programma nel caso di prolungamento sino a febbraio. Intanto asiGF Vip che entra in una fase delicata del gioco, con la possibilità di prolungamento del programma fino a febbraio che potrebbe mettere in crisi tantissimi concorrenti. Nelle prossime ore potrebbero L'articolo proviene da Leggilo.org.