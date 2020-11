Flash News del 26 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, morto di edema polmonare e insufficienza cardiaca, ieri, nella sua casa in Argentina, dov’era in convalescenza dopo un delicato intervento al cervello. La salma è stata portata questa mattina nella Casa Rosada, il palazzo Presidenziale di Buenos Aires, dove è allestita la camera ardente. In migliaia in fila fin dall’alba per rendere omaggio al grande campione. L’Argentina ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Lutto cittadino anche a Napoli, dove già ieri sera in centinaia sono scesi in piazza per ricordare il mito del calcio; Rallenta la curva dei contagi in Italia: ieri quasi 26.000 i nuovi casi e si allenta la pressione sugli ospedali, ma resta alto il numero dei decessi, 722. La Lombardia duramente colpita presenta un quadro di contagi in concreto miglioramento e domani chiederà ufficialmente di passare da zona rossa ...