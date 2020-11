Feltrinelli apre nuova libreria | sarà in centro commerciale Maximo

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – Duecento metri quadrati di spazio, una selezione di 10mila titoli tra romanzi e saggi – di cui 2.500 dedicati ai ragazzi – e un assortimento di cd e vinili con 200 titoli. Sono i numeri dellaLaurentino che aprira’ domani all’interno deldi via Laurentina. Tra le caratteristiche della, un’area Kids progettata per stimolare la curiosita’ dei piu’ piccoli e accompagnarli fino ai 13 anni in un percorso di conoscenza e formazione ma anche di gioco e di apprendimento ludico. LaRoma Laurentino e’ la quattordicesimadel marchio nella Capitale, gia’ presente a Roma a via Orlando, Largo di Torre Argentina, viale Giulio Cesare, viale Marconi, viale ...

Roma - Il centro commerciale Maximo sulla via Laurentina aprira' domani, giusto in tempo per il tanto atteso 'black friday' 2020. Ma per vedere completata ...Feltrinelli Education e Onde Alte unite per due nuovi percorsi di formazione relativi all’Open Innovation e al Design Thinking ...