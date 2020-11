È morta l’attrice Daria Nicolodi | icona dei film dell’ex marito Dario Argento

Leggi su wired

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ènella mattinata del 26 novembre, all’età di 70 anni,, attrice nota soprattutto per i suoi ruoli nei, il regista. Nata il 19 giugno 1950 a Firenze, si trasferì negli anni Settanta a Roma, dove si sposò con lo scultore Mario Ceroli (da lui ebbe una figlia, Anna,in un incidente stradale nel 1994) e a lavorare nel mondo dello spettacolo: nel 1970 ha partecipato a Babau, varietà di Paolo Poli che fu censurato dalla Rai perché considerato oltraggioso per la morale; recitò poi indi autori importanti, come Salomé di Carmelo Bene nel 1972 e La proprietà non è più un furto di Elio Petri nel 1973. Ma la svolta avvenne appunto nel 1974, quando durante i casting ...