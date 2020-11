Da animali per pellicce a veicolo della pandemia: ai visoni non ne va mai bene una (Di giovedì 26 novembre 2020) I visoni da allevamento sembrano essere inattese vittime della pandemia da Covid-19 e da alcune settimane si sente spesso parlare di loro, prima soprattutto all’estero e ora anche in Italia. Il 21 novembre 2020 il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti disposto con un’ordinanza la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni in Italia fino alla fine di febbraio 2021. Questo provvedimento è, come vedremo, in linea con quanto già fatto da altri Paesi europei. Nel nostro Paese finora è stato identificato un solo contagio in un singolo animale il 10 agosto 2020, in un allevamento in provincia di Cremona (Lombardia), in seguito alla segnalazione di un caso di Covid-19 in un lavoratore dell’allevamento. Il virus Sars-CoV-2, responsabile dell’attuale pandemia, ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 26 novembre 2020) Ida allevamento sembrano essere inattese vittimeda Covid-19 e da alcune settimane si sente spesso parlare di loro, prima soprattutto all’estero e ora anche in Italia. Il 21 novembre 2020 il ministroSalute Roberto Speranza ha infatti disposto con un’ordinanza la sospensione delle attività degli allevamenti diin Italia fino alla fine di febbraio 2021. Questo provvedimento è, come vedremo, in linea con quanto già fatto da altri Paesi europei. Nel nostro Paese finora è stato identificato un solo contagio in un singolo animale il 10 agosto 2020, in un allevamento in provincia di Cremona (Lombardia), in seguito alla segnalazione di un caso di Covid-19 in un lavoratore dell’allevamento. Il virus Sars-CoV-2, responsabile dell’attuale, ha ...

enpaonlus : Campania, il cane che commuove: segue il feretro del padrone fino alla sepoltura - enpaonlus : Addio a Diego Armando Maradona. Ha avuto amore per gli animali. RIP @manginobrioches @OficialCostanzo… - enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - janasdeomo : “Mamma chiudi le finestre. Sta entrando odore di morte. Di animali morti” L’odore di arrosto di carne per Gaia. - srosi56 : Commissario @Timmermans, conto su di lei per proteggere i piccoli agricoltori, il clima, il benessere degli animali… -

Ultime Notizie dalla rete : animali per QPA - Animali domestici: le modalità di custodia che integrano il reato di maltrattamento Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione Otto cinghiali travolti e uccisi sulla Tangenziale di Pistoia

PISTOIA. Otto cinghiali morti su un lato della superstrada di Pistoia, all'altezza dell'uscita per il centro, in direzione sud. Incredibile la scena che alcuni automobilisti si sono trovati di fronte ...

Aveva preso a calci un gatto: condannato a pagare una multa di 10 mila euro

Arriva da Enna una sentenza fondamentale nella battaglia in difesa dei diritti degli animali. Un uomo, direttore di un supermercato, è stato condannato dal Tribunale del comune siciliano a pagare una ...

PISTOIA. Otto cinghiali morti su un lato della superstrada di Pistoia, all'altezza dell'uscita per il centro, in direzione sud. Incredibile la scena che alcuni automobilisti si sono trovati di fronte ...Arriva da Enna una sentenza fondamentale nella battaglia in difesa dei diritti degli animali. Un uomo, direttore di un supermercato, è stato condannato dal Tribunale del comune siciliano a pagare una ...