Covid, 20 decessi in Abruzzo nelle ultime 24 ore, superati i 26mila positivi (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 26015 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 570 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 78, di cui 19 in provincia dell'Aquila, 20 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 20 nuovi casi* e sale a 851 (di età compresa tra 53 e 97 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo). *(12 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7830 dimessi/guariti (+248 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ...

