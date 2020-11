Così M5S diventa un partito (nel segno di Biden). Parla Pombeni (Di giovedì 26 novembre 2020) A tre settimane dalle elezioni presidenziali americane la maggioranza giallorossa continua a chiedersi quale sia la lezione di Joe Biden per la politica italiana. Sulle colonne di Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vi ha scorto una nuova via per il Movimento Cinque Stelle. Con un intervento apparentemente incentrato sulla politica estera ma di grande salienza politica ha tracciato una road map per traghettare il Movimento verso un fronte progressista che non solo può trovare assonanze con i democratici italiani ma può tirare fuori i Cinque Stelle dall’angolo in cui sono finiti in Europa, senza casa né partito. Multilateralismo, ambiente, sostenibilità le parole chiave per ritingere di verde la prima forza politica in Parlamento. Basterà? Paolo Pombeni, storico e politologo, professore emerito ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) A tre settimane dalle elezioni presidenziali americane la maggioranza giallorossa continua a chiedersi quale sia la lezione di Joeper la politica italiana. Sulle colonne di Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vi ha scorto una nuova via per il Movimento Cinque Stelle. Con un intervento apparentemente incentrato sulla politica estera ma di grande salienza politica ha tracciato una road map per traghettare il Movimento verso un fronte progressista che non solo può trovare assonanze con i democratici italiani ma può tirare fuori i Cinque Stelle dall’angolo in cui sono finiti in Europa, senza casa né. Multilateralismo, ambiente, sostenibilità le parole chiave per ritingere di verde la prima forza politica inmento. Basterà? Paolo, storico e politologo, professore emerito ...

