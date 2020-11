The Royal Saga, cinque appuntamenti su La5 (Di mercoledì 25 novembre 2020) A partire da mercoledì 25 novembre 2020, in prima serata arriva il documentario dedicato alla famiglia reale inglese, intitolato The Royal Saga. L’appuntamento è per cinque mercoledì di fila con speciali filmati VideoNews condotti da Lavinia Orefici. In studio a commentare ci saranno Silvana Giacobini (direttrice di Chi e Diva e Donna) e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Si parlerà ovviamente dei pettegolezzi della famiglia reale inglese. The Royal Saga, le anticipazioni Nella prima puntata, in onda il 25 novembre, partirà dal matrimonio, il giorno delle nozze in cui si realizza la favola di principi e principessa, prendendo spunto dal passato, dal presente e anche da futuro della monarchia britannica. In studio per questa puntata ci sarà Silvana Giacobini. Invece la puntata del 2 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) A partire da mercoledì 25 novembre 2020, in prima serata arriva il documentario dedicato alla famiglia reale inglese, intitolato The. L’appuntamento è permercoledì di fila con speciali filmati VideoNews condotti da Lavinia Orefici. In studio a commentare ci saranno Silvana Giacobini (direttrice di Chi e Diva e Donna) e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Si parlerà ovviamente dei pettegolezzi della famiglia reale inglese. The, le anticipazioni Nella prima puntata, in onda il 25 novembre, partirà dal matrimonio, il giorno delle nozze in cui si realizza la favola di principi e principessa, prendendo spunto dal passato, dal presente e anche da futuro della monarchia britannica. In studio per questa puntata ci sarà Silvana Giacobini. Invece la puntata del 2 ...

