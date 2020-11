“Se una donna è ubriaca non può dare il suo consenso la state stuprando”: il discorso di Biden sulla violenza contro le donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) violenza contro le donne, il discorso Biden agli studenti VIDEO “Se una donna è ubriaca non può dare il suo consenso la state stuprando. Deve poter dire: “Sì, va bene”. Dobbiamo parlare di questo, perché avere il consenso richiede che questo consenso sia confermato”. Il discorso di Joe Biden tenuto alla George Mason University nell’aprile del 2017 torna virale nella giornata contro la violenza sulle donne. “È un problema urgente da risolvere ora, prendete una posizione, seguitela, provate amore per ciò che fate e cambiate la cultura: potete farlo”. Leggi anche: Insegnante, ex modella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020)le, ilagli studenti VIDEO “Se unanon puòil suolastuprando. Deve poter dire: “Sì, va bene”. Dobbiamo parlare di questo, perché avere ilrichiede che questosia confermato”. Ildi Joetenuto alla George Mason University nell’aprile del 2017 torna virale nella giornatalasulle. “È un problema urgente da risolvere ora, prendete una posizione, seguitela, provate amore per ciò che fate e cambiate la cultura: potete farlo”. Leggi anche: Insegnante, ex modella ...

LucaBizzarri : Ho frequentato, purtroppo, droghe, drogati e ubriaconi. Quando leggo “è stata la droga/ero ubriaco” mi ricordo che… - ItaliaViva : Se avessimo utilizzato i 37 miliardi del Mes, come chiediamo con insistenza da maggio, oggi avremmo più strutture e… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research: il 37% degli italiani è contrario alla vaccinazione anti-Covid, anche se più di 2 contra… - quinonsischerza : @maxmar68 @conteDartagnan E no, taluni uomini sono bacati, a prescindere dal comportamento di talune donne. Se vuoi… - ohmyramsey : non ero MAI stata così felice emozionata e orgogliosa prima per una gara di F1 e non lo sono più stata in seguito r… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se una Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia