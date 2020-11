Scuola: dal 9 dicembre si torna in classe? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giuseppe Conte di recente non ha escluso la possibilità di riaprire le scuole. La ministra Azzolina, intanto, spinge nella stessa direzione: la prima data utile sembrerebbe essere quella del 9 dicembre. Movimento 5 Stelle e Italia Viva in questi giorni stanno spingendo per tornare nelle aule il 9 dicembre. La decisione, però, non è ancora stata presa e del tema Scuola non si è ancora discusso. L’argomento, però, potrebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giuseppe Conte di recente non ha escluso la possibilità di riaprire le scuole. La ministra Azzolina, intanto, spinge nella stessa direzione: la prima data utile sembrerebbe essere quella del 9. Movimento 5 Stelle e Italia Viva in questi giorni stanno spingendo perre nelle aule il 9. La decisione, però, non è ancora stata presa e del temanon si è ancora discusso. L’argomento, però, potrebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna

