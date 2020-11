Prova a prendermi – la storia vera del genio della truffa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Stasera alle 21:20 su Iris andrà in onda. Il film è diretto da Steven Spielberg, vede Leonardo DiCaprio e Tom Hanks nel ruolo di protagonisti, ed è ispirato alla biografia omonima di Frank Abagnale. Trama Frank Abagnale è un 15enne che vive un contesto familiare instabile. Quando la relazione dei suoi genitori si inasprisce a tal punto da portarli al divorzio, Frank scappa per sfuggire alla pressione di dover scegliere con chi rimanere. Solo a New York, scopre ben presto l‘importanza del denaro e per sopravvivere inizia ad orchestrare truffe bancarie e falsificando assegni. Diventa presto bravo a tal punto da attirare l’attenzione di un agente dell’FBI, Carl Hanratty, il quale inizia ad investigarlo. Frank, grazie alla sua dote innata per la, riesce a spacciarsi davanti a Carl per un ...