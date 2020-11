Padovan, Napoli: “Classifica positiva, non creiamo drammi inutili, Juve-Napoli? probabilmente si rigiocherà” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giornalista cerca di placare le polemiche attorno al Napoli Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dicendo la sua … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giornalista cerca di placare le polemiche attorno alGiancarlo, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdicendo la sua … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

milanmagazine_ : IL COMMENTO - Padovan: 'Il Napoli non è meno forte del Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Padovan: 'Il Napoli non è meno forte del Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Padovan: 'Il Napoli non è meno forte del Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Padovan: 'Il Napoli non è meno forte del Milan' - napolimagazine : IL COMMENTO - Padovan: 'Il Napoli non è meno forte del Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Padovan Napoli Padovan: 'Napoli, il punto sarà restituito e la partita contro la Juventus si giocherà!' AreaNapoli.it Padovan: "Napoli, il punto sarà restituito e la partita contro la Juventus si giocherà!"

Inoltre, Padovan, ha aggiunto: "Io voglio lanciare un appello ai tifosi azzurri, guardate la classifica. Probabilmente il punto di penalizzazione sarà restituito alla squadra e la partita contro la Ju ...

Padovan: "Napoli e Milan si equivalgono, ma so chi vincerà stasera! Scudetto all'Inter"

Giancarlo Padovan, giornalista, si è proiettato alla partita di questa sera che vedrà il Napoli affrontare il Milan allenato da mister Stefano Pioli.

Inoltre, Padovan, ha aggiunto: "Io voglio lanciare un appello ai tifosi azzurri, guardate la classifica. Probabilmente il punto di penalizzazione sarà restituito alla squadra e la partita contro la Ju ...Giancarlo Padovan, giornalista, si è proiettato alla partita di questa sera che vedrà il Napoli affrontare il Milan allenato da mister Stefano Pioli.