Napoli, ADL cerca acquirenti per Milik: chiesti 18 mln all’Inter, la controproposta di Marotta (Di mercoledì 25 novembre 2020) In casa Napoli si guarda già al prossimo mercato di gennaio, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a cedere tutti quegli esuberi che sono rimasti in azzurro al termine del mercato estivo. Il primo riferimento è sicuramente ad Arek Milik. L’attaccante polacco è infatti in scadenza il prossimo giugno e, senza rinnovo, sarà libero di firmare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) In casasi guarda già al prossimo mercato di gennaio, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a cedere tutti quegli esuberi che sono rimasti in azzurro al termine del mercato estivo. Il primo riferimento è sicuramente ad Arek. L’attaccante polacco è infatti in scadenza il prossimo giugno e, senza rinnovo, sarà libero di firmare L'articolo

Dalla_SerieA : L’eco dell’ammutinamento e un Sos per ADL e Giuntoli - - OkScarpati : @luciodada @Carloalvino Ma mica non possono campare , a parte che non hanno ne il mio tenore di vita e non penso ne… - AldoFestevole : @Torrenapoli1 La cosa che fa rabbia è che il Napoli ha una rosa competitiva come non mai nella gestione ADL sia per… - DOMENIC61691239 : @RealCosimino ADL venderà presto il Napoli e vivremo un futuro glorioso e pieno di trofei - Guidorizzi82 : @AngeloLongobard @sscnapoli @ADeLaurentiis E tu a chi è rivolto? Adl è l'unico che difende Napoli e i napoletani an… -