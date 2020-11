Morte Maradona, Diego Jr dimesso dall’ospedale di Napoli: vuole andare al funerale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Maradona Jr, contagiato i giorni scorsi dal Covid-19, peraltro con presenza di sintomi, avrebbe dichiarato di voler assister al funerale di suo padre Diego Armando. Diego Jr è stato dimesso dall’ospedale Cotugno di Napoli e, dopo aver appreso la notizia della Morte del padre, ha eseguito tutte le procedure burocratiche per uscire più rapidamente possibile. Ora le sue intenzioni sono solo quelle di volare a Buenos Aires e dare l’ultimo saluto al suo grandissimo papà Diego Armando Maradona. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020)Jr, contagiato i giorni scorsi dal Covid-19, peraltro con presenza di sintomi, avrebbe dichiarato di voler assister aldi suo padreArmando.Jr è statoCotugno die, dopo aver appreso la notizia delladel padre, ha eseguito tutte le procedure burocratiche per uscire più rapidamente possibile. Ora le sue intenzioni sono solo quelle di volare a Buenos Aires e dare l’ultimo saluto al suo grandissimo papàArmando. SportFace.

vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - vaticannews_it : #25novembre La morte di #Maradona : i suoi incontri con #PapaFrancesco e il suo impegno per la pace e per Scholas O… - Robs_16 : RT @MarcoBellinazzo: Il mio giornale mi ha chiesto di scrivere il coccodrillo per la morte di Maradona. L'ho fatto. Non so come. Ma l'ho sc… - mariarossyi : mi sono collegata alle 17:00 ed ho subito visto la notizia della morte di Maradona! Ho pensato che volevi parlare con la tua famiglia -