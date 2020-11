Mercato immobiliare, effetto Covid, a Napoli crollano i prezzi. Nomisma: Il calo continuerà anche nel 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il posizionamento del Mercato immobiliare napoletano nel secondo semestre 2020 risulta fortemente condizionato dagli effetti socio-economici e sanitari provocati dalla pandemia da Covid-19 tuttora in corso” – è quanto emerge dall’analisi del 3° osservatorio immobiliare di Nomisma 2020. Il comparto residenziale La contrazione del Mercato immobiliare provocata dagli effetti di contenimento della pandemia trova riscontro nella flessione delle compravendite di abitazioni registrata nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (-28,1%). Gli operatori intervistati segnalano un Mercato piuttosto compromesso, a causa degli effetti del pesante lockdown e delle misure di contenimento, che tende nella seconda parte dell’anno a stabilizzarsi a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il posizionamento delnapoletano nel secondo semestre 2020 risulta fortemente condizionato dagli effetti socio-economici e sanitari provocati dalla pandemia da-19 tuttora in corso” – è quanto emerge dall’analisi del 3° osservatoriodi2020. Il comparto residenziale La contrazione delprovocata dagli effetti di contenimento della pandemia trova riscontro nella flessione delle compravendite di abitazioni registrata nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (-28,1%). Gli operatori intervistati segnalano unpiuttosto compromesso, a causa degli effetti del pesante lockdown e delle misure di contenimento, che tende nella seconda parte dell’anno a stabilizzarsi a ...

ItaliaOggi : Mercato immobiliare, per Nomisma la ripresa sarà lenta. Ma partirà da Milano e Bologna - lo_spiffero : Nel 2020 è crollato anche il mercato immobiliare. E la ripresa non sarà immediata #Covid #Piemonte - idealista_it : Una 'startup' consente di calcolare il prezzo di mercato di 35 milioni di case in Germania - nomismaustampa : RT @Requadro2: Nomisma: “Mercato immobliare in sofferenza anche nel 2021” -