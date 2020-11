Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo dopo Archie e lo racconta per la prima volta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo la scorsa estate. La seconda gravidanza della Duchessa di Sussex non era stata annunciata pubblicamente prima dell’interruzione, ma ora l’ex attrice ha voluto raccontare in prima persona quella perdita che ha faticosamente elaborato durante questi mesi difficili. Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo a luglio, ma solo ora ha deciso di raccontare quell’esperienza in un articolo molto emozionante apparso sul New York Times. L’ex attrice di Suits, moglie del principe Harry d’Inghilterra dal 2018, ha ricordato il momento in cui ha capito che stava per abortire. A starle vicino, il marito Harry, con cui si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)haunla scorsa estate. La seconda gravidanza della Duchessa di Sussex non era stata annunciata pubblicamentedell’interruzione, ma ora l’ex attrice ha volutore inpersona quella perdita che ha faticosamente elaborato durante questi mesi difficili.hauna luglio, ma solo ora ha deciso dire quell’esperienza in un articolo molto emozionante apparso sul New York Times. L’ex attrice di Suits, moglie del principe Harry d’Inghilterra dal 2018, ha ricordato il momento in cui ha capito che stava per abortire. A starle vicino, il marito Harry, con cui si ...

