Ma la Rai è cosa loro

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La Rai, servizio pubblico, ha deciso di preparare, le donne, ma anche gli uomini, al giorno della liberazione, illustrando il modo più acconcio, si fa per dire, per fare la spesa.. Un video che ha fatto saltare sulla sedia mezzo Pd, Italia viva, il sottosegretario all’editoria, M5s (ma altri arriveranno). Il che segue lo stupore censorio, sempre del Pd, ma anche di Italia Viva, per bloccare (riuscendovi) la trasmissione della Leosini l’altro giorno, in cui si riproponeva l’intervista di quattro anni fa a colui che ha sfregiato con l’acido Lucia Annibali. E segue anche lo stupore, questa volta da sinceri liberali, sempre di Iv, per la censura, questa volta della Rai, a Nicola Morra, M5s, presidente della commissione Antimafia, mica uno qualunque, escluso dalla trasmissione Titolo V un attimo prima di dovervi partecipare, reo di aver usato parole forti all’indirizzo di Jole Santelli, la ...