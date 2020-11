L’Italia | l’Egitto e i diritti umani

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Qualche giorno fa Patrick Zaky, studente di origine egiziana iscritto all’università di Bologna, in carcere da dieci mesi a Il Cairo perché accusato di attività sovversiva, si è visto infliggere altri 45 giorni di carcerazione preventiva. I dirigenti di EIPR, un’organizzazione per la difesa deicon cui Zaky collabora, sono stati arrestati. L’Agenzia per idelle Nazioni Unite ha protestato. Amnesty International si è chiesta: “Cosa deve succedere ancora perchéreagisca?”. Noi non chiediamo gesti eclatanti. Ma la tortura e la morte di Giulio Regeni ci chiedono almeno uno sforzo di verità sulla situazione del. Una situazione in cui un giovane italiano, studente di una università inglese, viene barbaramente torturato e ucciso e a quasi cinque ...