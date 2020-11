Lineker | “E’ morto il miglior giocatore di tutti i tempi”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Maradona è stato per distacco ildella mia generazione e probabilmente il più grande dii tempi“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l’ex attaccante e ora commentatore inglese Gary. Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary(@Gary) November 25, 2020 “Dopo una vita benedetta ma travagliata, si spera che finalmente troverà un po’ di conforto nelle mani di Dio”, ha concluso. L’ex attaccante della nazionale inglese era in campo nella sfida ai mondiali del 1986 contro l’Argentina di Maradona, ...