Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze. Eravamo veri amici” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lapo Elkann saluta Maradona La legenda del calcio Diego Armando Maradona si è spento oggi all’età di 60 anni a Tigre, in Argentina. Soprannominato “pibe de oro” (piede d’oro) il campione argentino ex numero 10 del Napoli è stato colto da un arresto cardiaco nella sua casa, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa a cui si era sottoposto qualche settimana fa. La notizia ha sconvolto il mondo intero, e dall’Italia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti al campione. Tra chi lo ricorda anche Lapo Elkann, che su Twitter scrive: “Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Ma ero onorato di stare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020)La legenda del calcio Diego Armandosi è spento oggi all’età di 60 anni a Tigre, in Argentina. Soprannominato “pibe de oro” (piede d’oro) il campione argentino ex numero 10 del Napoli è stato colto da un arresto cardiaco nella sua casa, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa a cui si era sottoposto qualche settimana fa. La notizia ha sconvolto il mondo intero, e dall’Italia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti al campione. Tra chi lo ricorda anche, che su Twitter scrive: “Sul web vedevo spesso la mia foto con. Era per prenderci inper le. Ma ero onorato di stare ...

franchi1978 : @SalonedelLibro Come potete scrivere 'divinità che si è fatta uomo' di un uomo del genere? Salone del Libro di Tori… - NinoJfc : Con un colpo, è proprio il caso di dirlo, 'alla #Maradona', Lapo Elkann dribbla eventuali battute facili spiazzando… - zazoomblog : Morte Maradona Lapo Elkann: “Ci prendevano in giro rimarrai il mio numero uno” - #Morte #Maradona #Elkann:… - woland1964 : La Juve in silenzio, l'unico che ha detto qualcosa è stato Lapo Elkann (a titolo personale) - sciolti_cani : È morto #Maradona, Lapo Elkann vuole 'disperderne' le ceneri. [@noventano] #CiaoDiego #diegoarmandomaradona -