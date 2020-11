La violenza sulle donne passa anche per la gogna pubblica I giornali dovrebbero impararlo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Gli articoliti su Libero e firmati da Vittorio Feltri (I cocainomani vanno evitati. Ingenua la ragazza) e Filippo Facci (Uno stupro è uno stupro ma chi va al Mulino si infarina. Cosa non vi hanno raccontato dei party horror) sono inaccettabili. Hanno contenuti stigmatizzabili che vanno al di là di pessimosmo e sono un’offesa alle vittime di stupro maa tutte le. Nella sottocultura machista e misogina, lo stupro nei confronti di una donna, è un messaggio rivolto a tutte lee all’intera collettività. Con lo stupro si celebra il trionfo sul corpo femminile, su quel corpo potente che mette al mondo e genera. In guerra, il corpo dellediventa un campo di battaglia perché si colpiscono leper colpire il nemico. In tempo di ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - caritas_milano : Nel lockdown, casi sempre più gravi di violenza sulle donne. L’isolamento aumenta la violenza domestica e il limit… - fattoquotidiano : Violenza sulle donne, Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata. Con il lockdown triplicati i casi di femminicidio,… - MariapiaIMO : La violenza sulle donne non è solo da parte degli uomini. Esistono anche delle pessime donne che umiliano, vessano… - Haukr : RT @FlaviaFrisone: #NoAllaViolenzaSulleDonne La violenza sulle donne ieri e oggi, dal passato lontano al nostro presente: la raccontiamo x… -

Ultime Notizie dalla rete : violenza sulle

TERNI «L’emergenza pandemia ha visto aumentare i ricorsi per separazione, soprattutto di quelli in cui la donna afferma di essere vittima di violenza, ma l’attenzione prestata ...Clima, mille eventi estremi in 10 anni, tra allagamenti e trombe d'aria che fanno segnare una casistica in aumento rispetto all'anno scorso. E crescono anche le ondate di calore.