Il "Notturno" di Rosi corre per l'Oscar dei film (ma è un documentario) - (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pedro Armocida La commissione italiana l'ha candidato a sorpresa. Sfidando il precedente negativo... Errare è umano, perseverare diabolico? Qualcuno l'ha scritto sui social, qualcun altro l'avrà pensato, fatto sta che anche quest'anno, un po' a sorpresa, la commissione di selezione che designa il film italiano da inviare agli Oscar ha scelto il film Notturno di Gianfranco Rosi («La mia dedica è a Valentina Pedicini»), nella speranza poi di entrare nella lista dei titoli della categoria che ora è diventata International Feature film Award. Dello stesso regista, 4 anni fa, fu selezionato Fuocoammare e sappiamo come è andata a finire. Ossia l'Italia non è entrata neanche nella prima shortlist di una decina di titoli, primo step che anticipa la classica cinquina. Che cosa ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pedro Armocida La commissione italiana l'ha candidato a sorpresa. Sfidando il precedente negativo... Errare è umano, perseverare diabolico? Qualcuno l'ha scritto sui social, qualcun altro l'avrà pensato, fatto sta che anche quest'anno, un po' a sorpresa, la commissione di selezione che designa ilitaliano da inviare agliha scelto ildi Gianfranco(«La mia dedica è a Valentina Pedicini»), nella speranza poi di entrare nella lista dei titoli della categoria che ora è diventata International FeatureAward. Dello stesso regista, 4 anni fa, fu selezionato Fuocoammare e sappiamo come è andata a finire. Ossia l'Italia non è entrata neanche nella prima shortlist di una decina di titoli, primo step che anticipa la classica cinquina. Che cosa ...

GiulioBase : Pur soltanto partecipare ala selezione con “Bar Giuseppe” è stato un onore ma ora l’Italia tramite @ANICASOCIAL ha… - _MiBACT : Cinema, @dariofrance: «In attesa delle candidature degli altri Paesi e della selezione della cinquina finale che co… - tilli71105604 : RT @UNICEF_Italia: Grande soddisfazione per la scelta di #Notturno di Gianfranco Rosi quale film italiano in lizza per gli #Oscar2021. All… - RassegnaZampa : È «Notturno» di #GianfrancoRosi il candidato italiano per l’#Oscar - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia candida #Notturno di #GianfrancoRosi agli Oscar #cinema #ANSA -