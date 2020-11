(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuove scintille tra Cina e Brasile. L’ambasciata cinese in Brasilia ha criticato duramente i commenti del deputato Eduardo, presidente della Commissione dei Rapporti Esteri della Camera, nonchéo del presidente brasiliano, Jair. Il motivo dello scontro è stato un tweet pubblicato dal giovane politico lunedì, nel quale celebrava l’adesione del Brasile all’iniziativa Clean Network, lanciata dal presidente americano Donald Trump, con l’obiettivo di creare un’alleanza internazionale “per un 5G sicuro, senza spionaggio da parte della Cina”. Così, in una nota ufficiale, l’ambasciata cinese ha scritto che il deputato e alcuni nomi noti del Brasile “hanno fatto una serie di dichiarazioni infami che mancano di rispetto alla cooperazione cinese-brasiliana, al mutuo vantaggio che ne deriva, e inquinano l’atmosfera di ...

formichenews : Huawei e figli maschi. L’ultimo guaio di Bolsonaro sul 5G L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda)… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei figli

Cellulari.it

I Daddy Geeks sono un luogo comune della cultura pop. Ecco una lista di oggetti per loro per alleviare l’angoscia pandemica ...THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE di Olivier Nakache ed Eric Toledano (durata 114’ guarda il trailer) con Vincent Cassel, Reda Kateb, Benjamin Lesieur, Hélène Vincent, Lyna Khoudri, Alban IvanovGiudizio ...