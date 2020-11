Grande Fratello Vip, Francesco Oppini scoppia a Piangere: "Devo tornare da lei, ho il senso di colpa" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Francesco Oppini si lascia andare ad un lungo sfogo nella Casa del Grande Fratello Vip, pensando alla fidanzata fuori dal reality show di Canale5. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020)si lascia andare ad un lungo sfogo nella Casa delVip, pensando alla fidanzata fuori dal reality show di Canale5.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - litsailor : Stasera devono fargli fare qualcosa perché davvero non possono deprimersi ogni giorno Dai grande fratello su #gfvip - AnnaP1953 : RT @AzzurraBarbuto: Non fraintendetemi: ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma io rimpiango i tempi andati in cui gli attori… -