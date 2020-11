F1, Max Verstappen: “Abbiamo bisogno di gare più interessanti, difficile seguire le altre vetture da vicino” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Mondiale di F1 nel prossimo weekend tornerà in scena in Bahrein per il terzultimo round del campionato. I verdetti sono stati emessi, premianti il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes, e in queste ultime gare si correrà essenzialmente per imporsi nelle singole gare, dal momento l’iride è stato già assegnato. Gli avversari delle Frecce Nere non possono che essere preoccupati pensando al futuro, visto che i regolamenti cambieranno molto poco nel 2021 e la conferma dello status quo è lo scenario più probabile l’anno venturo. Una categoria, quindi, che rischia di regalare poco in termini di agonismo e di spettacolo. A sottolineare questo aspetto è stato Max Verstappen che, come riportato su Motorsport.com, ritiene che si debba lavorare molto sulla tecnologia delle monoposto per far sì che le corse diventino più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Mondiale di F1 nel prossimo weekend tornerà in scena in Bahrein per il terzultimo round del campionato. I verdetti sono stati emessi, premianti il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes, e in queste ultimesi correrà essenzialmente per imporsi nelle singole, dal momento l’iride è stato già assegnato. Gli avversari delle Frecce Nere non possono che essere preoccupati pensando al futuro, visto che i regolamenti cambieranno molto poco nel 2021 e la conferma dello status quo è lo scenario più probabile l’anno venturo. Una categoria, quindi, che rischia di regalare poco in termini di agonismo e di spettacolo. A sottolineare questo aspetto è stato Maxche, come riportato su Motorsport.com, ritiene che si debba lavorare molto sulla tecnologia delle monoposto per far sì che le corse diventino più ...

F1, Max Verstappen: "Abbiamo bisogno di gare più interessanti, difficile seguire le altre vetture da vicino"

