F1, Charles Leclerc riceve il Tapiro: "Hamilton? Non ci andrei in vacanza. All'ultima gara ho buttato via tutto"

Charles Leclerc si sta preparando per disputare il GP del Bahrain 2020, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 27-29 novembre sul circuito del Sakhir. Il pilota della Ferrari è reduce dal quarto posto nel GP di Turchia, dove il podio è sfumato all'ultima curva a causa del sorpasso subito da parte del compagno di squadra Sebastian Vettel. Il monegasco ha ricevuto il celebre Tapiro di Striscia la Notizia, consegnatogli dalle mani di Valerio Staffelli a Maranello. Il pilota della Ferrari ha ricordato la grande arrabbiatura, condita da quel co****** ripetuto più volte nel team radio dopo il traguardo. Il 23enne ha ammissione ai microfoni della trasmissione satirica di Canale 5: "La gara era andata bene e ho buttato tutto via all'ultima curva. Ho sbagliato ..."

