È morto Diego Armando Maradona | El Pibe de Oro aveva 60 anni

(Di mercoledì 25 novembre 2020) È. Elde Oro, checompiuto 60il 30 ottobre scorso, è deceduto oggi, 25 novembre, a seguito di un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigre, nella periferia di Buenos Aires, dove stava passando la convalescenza dopo essere stato sottoposto a una delicata operazione al cervello. Sul posto sono sopraggiunte nove ambulanze. Ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Elde Oro s’è spento alle 13.02 ora argentina. November 25, 2020 November 25, 2020 L’intervento al cervelloera stato ricoverato d’urgenza il 3 novembre a causa di un coagulo di sangue al cervello cherichiesto l’intervento in una clinica di Olivos, ...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - Enzolott : RT @jacopo_iacoboni: È morto mio padre, uomo perbene e bravo È morto Diego Armando Maradona, il mio eroe di bambino Se ne va definitivame… - redcrayon20 : RT @PieroVerani: Poeta maledetto, mano de dios. Diego è morto -

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero proprio nel bel mezzo dei lavori in aula al Senato e il presidente di turno, Ignazio La Russa, ha bloccato le dichiarazioni di voto per ...Murales e immagini di Diego Armando Maradona per le strade di Napoli. L'ex calciatore ricevera' il 5 luglio la cittadinanza onoraria: ...