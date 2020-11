Dramma a Palermo | muore una bambina dopo una caduta durante l’ora di educazione fisica

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Una vera e propria tragedia, quella capitata oggi alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, a, dove unadi 10 anni, mentre faceva, sarebbe, battendo violentemente la testa, e nonostante i tentativi da parte degli insegnanti di rianimare la giovane alunna e il successovo arrivo del 118, sollecitato dalla dirigente scolastica, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto ascoltando le varie testimonianze di insegnanti e da parte della stessa dirigente scolastica. Azzolina: “Avviati accertamenti” Pocosono arrivate le prime parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha subito manifestato parole di cordoglio (“profondo cordoglio e dolore, massima vicinanza alla ...