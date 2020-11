DONNE ANPI : “25 NOVEMBRE SEMPRE” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: Le Nazioni Unite definiscono la violenza di genere come ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata. Si... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: Le Nazioni Unite definiscono la violenza di genere come ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata. Si... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

masrossi3 : RT @Anpinazionale: Il Coordinamento donne ANPI: 'I diritti e le libertà delle donne sono la spia della salute di una democrazia, sono l'an… - ANPI_Scuola : RT @saveriolakadima: Difendiamo le donne! Messaggio retorico se poi le presentiamo in questo modo... Non mi sorprende che sia successo su #… - anpimarzabotto : RT @Anpinazionale: Il Coordinamento donne ANPI: 'I diritti e le libertà delle donne sono la spia della salute di una democrazia, sono l'an… - anpimarzabotto : RT @Anpinazionale: Il manifesto per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - StellaSirio60 : RT @Anpinazionale: Il Coordinamento donne ANPI: 'I diritti e le libertà delle donne sono la spia della salute di una democrazia, sono l'an… -

Ultime Notizie dalla rete : DONNE ANPI DONNE ANPI : “25 NOVEMBRE SEMPRE” tvio “Rompi il silenzio”, il video dell’Anpi di Chiavari per il 25 novembre

Chiavari – Oggi si celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Anpi di Chiavari, sezione Paolo Castagnino Saetta, ha realizzato il video “Rompi il silenzi ...

Il consigliere comunale della Lega Massimiliano Calvo torna sul problema che assilla i professionisti

TARQUINIA – Resta temporaneamente aperta la viabilità nel centro storico di Tarquinia. Il sindaco Alessandro Giulivi con l’ordinanza del 24 novembre ha infatti prorogato l’ ...

Chiavari – Oggi si celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Anpi di Chiavari, sezione Paolo Castagnino Saetta, ha realizzato il video “Rompi il silenzi ...TARQUINIA – Resta temporaneamente aperta la viabilità nel centro storico di Tarquinia. Il sindaco Alessandro Giulivi con l’ordinanza del 24 novembre ha infatti prorogato l’ ...