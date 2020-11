Di Maio | discorso fiume sulla Libia Ma tace sui pescatori italiani prigionieri da tre mesi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 ott – Luigi Diogni tanto ha un sussulto e si accorge di essere il ministro degli Esteri dell’Italia. Impegno gravoso, che richiede massimo impegno soprattutto per chi nella vita non si era mai cimentato con i manuali di scienze internazionali. Così oggi, l’ex capo politico del M5S, ha provato ad affrontare la complicata questione libica. “Rimane essenziale l’obiettivo di assicurare l’unità, l’integrità e la sovranità del Paese attraverso una soluzione politica complessiva dell’attuale impasse e a beneficio di tutta la popolazione libica”, ha dichiarato Dinel suo videomessaggio di apertura dei Med Dialogues, che quest’anno si svolgono in formato virtuale. “Dopodi un conflitto che ha portato ai limiti la capacità di sopportazione della popolazione civile, aggravato le condizioni economiche del paese e messo a ...

morettweet : RT @IlPrimatoN: L'imbarazzante silenzio del ministro sui pescatori italiani sequestrati tre mesi fa - goldenjoe75 : RT @IlPrimatoN: L'imbarazzante silenzio del ministro sui pescatori italiani sequestrati tre mesi fa - 0Zedda : RT @IlPrimatoN: L'imbarazzante silenzio del ministro sui pescatori italiani sequestrati tre mesi fa - IlPrimatoN : L'imbarazzante silenzio del ministro sui pescatori italiani sequestrati tre mesi fa - giangolz : @Stefano0323 @CarloCalenda Ste, al di là del fatto che non ha svenduto nulla (il suo discorso è stato molto articol… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio discorso

Il Primato Nazionale

AFRICA - Prosperità condivisa, migrazioni, sicurezza condivisa, cultura e società civile. In ciascuno di questi ambiti, tutti decisivi per il futuro della regione mediterranea, a questioni da tempo in ...Nel corso del 2019 si è riaperto il dibattito in merito all'abolizione delle due tasse di proprietà e possesso meno amate dagli italiani: il bollo auto e il canone Rai. Un nuovo spiraglio di luce era ...