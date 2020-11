Cashback: come avere i 150 euro di Natale con app Io (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma generale di Cashback per il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di acquisti – generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora gli acquisti online – fino a 150 euro. Una misura “una tantum” pensata per offrire una spinta in più per il solo mese di dicembre: il rimborso potrebbe essere infatti ottenuto subito per la parte extra, mentre per quella “ordinaria” occorrerà attendere il nuovo anno. Entrambe attraverso un bonifico direttamente sul conto corrente. Per partecipare al programma Cashback bisognerà essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app “Io.it” della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma generale diper il 2021 prevede infatti la restituzione del 10% della somma spesa con questa tipologia di acquisti – generi alimentari, abbigliamento, ristorazione, spese mediche purché effettuate in esercizi commerciali, esclusi per ora gli acquisti online – fino a 150. Una misura “una tantum” pensata per offrire una spinta in più per il solo mese di dicembre: il rimborso potrebbe essere infatti ottenuto subito per la parte extra, mentre per quella “ordinaria” occorrerà attendere il nuovo anno. Entrambe attraverso un bonifico direttamente sul conto corrente. Per partecipare al programmabisognerà essere maggiorenni, residenti in Italia e iscriversi sulla app “Io.it” della pubblica amministrazione o su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, e fornire il ...

Italia_Notizie : Cashback di Natale, 150 euro per chi paga con le carte. Cosa si può comprare: le regole - Profilo3Marco : RT @Corriere: Cashback di Natale: 150 euro per chi fa acquisti con le carte. Cosa si può comprare: l... - Corriere : Cashback di Natale: 150 euro per chi fa acquisti con le carte. Cosa si può comprare: l... - Giusepp69950241 : RT @GiuffreFrancisL: Per disincentivare l'uso del #contante e combattere l' #evasionefiscale, il Governo vuole introdurre il #Cashback di S… - akamasensei : Cashback, cos’è e come funziona il rimborso di 150 euro sui pagamenti nei negozi -