Borussia Dortmund, Haaland ancora in gol e Favre questa volta non sbaglia il conto: siparietto in campo e sui social Lucien Favre stavolta ha fatto centro e non ha perso il conto dei gol del suo bomber Erling Haaland, come era avvenuto nella sfida di Bundesliga contro l'Hertha Berlino. Il tecnico del Borussia Dortmund è stato pizzicato dalle telecamere e dagli stessi componenti dello staff della comunicazione del club tedesco mentre indicava al norvegese un numero con le dita: il due, ovvero le reti segnate dal centravanti nella partita di Champions League contro il Bruges.

