Bimba di 7 anni perde la vita, un'altra di 5 anni è in gravi condizioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tragedia sulla via Casilina nel Comune di Ferentino, dove una bambina di sette anni è morta in un incidente stradale. Il sinistro con esito fatale è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 24 novembre, nel territorio della provincia di Frosinone. A rimanere gravemente ferite anche un'altra bambina, di cinque anni e la loro baby sitter ventisettenne. A scontrarsi due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le responsabilità a carico di chi era alla guida. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13, le bambine al momento dei drammatici fatti si trovavano a bordo di una Peugeot 206 guidata dalla sua baby sitter, quando ha impattato con una Mercedes di colore grigio ...

