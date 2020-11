Basket, Eurolega 2020-2021: Milano a Tel Aviv per risalire la classifica (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si disputa domani sera, con palla a due alle 20.05, la sfida tra il Maccabi Tel Aviv e l’AX Armani Exchange Milano, valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Sfida fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina che, con tre match da recuperare, hanno la chance di rientrare nella zona playoff continentale. L’Olimpia arriva all’appuntamento in Israele forte del successo casalingo con il Kaunas settimana scorsa, che segnato il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in Europa. Milano attualmente ha quattro successi e tre sconfitte ed è in decima posizione, ma come detto ha tre incontri da recuperare che possono permettere ai meneghini di risalire la classifica. Ma per farlo serve una striscia di successi che devono iniziare da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si disputa domani sera, con palla a due alle 20.05, la sfida tra il Maccabi Tele l’AX Armani Exchange, valevole per l’undicesima giornata dell’. Sfida fondamentale per i ragazzi di Ettore Messina che, con tre match da recuperare, hanno la chance di rientrare nella zona playoff continentale. L’Olimpia arriva all’appuntamento in Israele forte del successo casalingo con il Kaunas settimana scorsa, che segnato il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in Europa.attualmente ha quattro successi e tre sconfitte ed è in decima posizione, ma come detto ha tre incontri da recuperare che possono permettere ai meneghini dila. Ma per farlo serve una striscia di successi che devono iniziare da ...

