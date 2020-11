Basilicata, in aumento i reati di genere: soprattutto maltrattamenti e violenze sessuali (Di mercoledì 25 novembre 2020) MATERA - In provincia di Matera, nei primi dieci mesi del 2020, sono state 48, rispetto alle 22 dello stesso periodo dello scorso anno, le persone persone arrestate o sottoposte a misure cautelare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) MATERA - In provincia di Matera, nei primi dieci mesi del 2020, sono state 48, rispetto alle 22 dello stesso periodo dello scorso anno, le persone persone arrestate o sottoposte a misure cautelare ...

Basilicata, in aumento i reati di genere: soprattutto maltrattamenti e violenze sessuali

I dati delle province di Matera e Potenza, che emergono dal report «Un anno di codice rosso» del Ministero dell’Interno, rispecchiano l'andamento nazionale ...

