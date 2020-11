Arcuri persevera e ne combina un’altra e intanto il governo viene bacchettato

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Più ne fa più ne sbaglia e più ne sbaglia più i nastrini e le responsabilità aumentano. Parliamo del commissario straordinario. Il super eroe a cui si affida, come un vero atto di fede nei suoi confronti, questo. Mascherine, presidi vari di protezione, respiratori, banchi per le aule delle scuole, terapie intensive… Non c’è una cosa in cui non vi sia di mezzo lui. L’ultima delle sue bravate la racconta La Verità. Il commissarionon perde tempo a pasticciare, ancora e ancora e ancora. Come se l’Italia non si fosse già fatta abbastanza male, come se la prima ondata non avesse insegnato nulla. Tra le altre cose, il supereroe deldi “Promettopoli”, si sta occupando del piano per il vaccino e “nella circolare, con la quale ha chiesto alle Regioni di individuare in ogni provincia le ...