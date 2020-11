Appuntamenti e scadenze del 25 novembre 2020

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Mercoledì 25/11/: 3° Rapporto sul Mercato Immobiliare– Nomisma presenta il Rapporto sul Mercato ImmobiliareIstat – Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2019 FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria CNEL – Evento istituzionale – Assemblea 8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di ottobre 10.00 – Acea – Sustainability Day– Infrastrutture e next city: le opportunità da una crisi – WebinarTitoli di Stato: Tesoro – Asta CTZ – BTP€iAziende:Mitsubishi – Risultati di periodoPiquadro – CDA: Relazione semestraleFiscali: IVA Comunitaria – Elenchi INTRASTAT mensili – Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Ottobre ...

Teleborsa

Cosa succedera' quando non si potra' piu' prorogare? (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - In merito a sospensioni e rinvii delle scadenze fiscali "sono scelte che non spettano all'Agenzia d ...Dichiarazioni 2020, in scadenza la presentazione del modello Redditi: termini, modalità e novità di quest'anno, in attesa di un possibile slittamento.