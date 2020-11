Amy Adams confessa la sua cotta per Robert De Niro: "È molto sexy" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Amy Adams ha rivelato di essere innamorata di Robert De Niro, dopo aver visto per la prima volta Il Padrino 2, nonostante la differenza di età. Amy Adams non aveva mai visto Il Padrino e, dopo la visione, si è resa conto di avere una cotta per Robert De Niro, trovandolo molto fascinoso, soprattutto nella sua versione anni'70, e davvero sexy. Amy Adams ha partecipato allo show Jimmy Kimmel Live da casa sua, raccontando come ha trascorso la quarantena durante l'emergenza sanitaria. La Adams ha passato il tempo recuperando i migliori film a partire dagli anni'60 e colmando qualche lacuna. La star ha confessato di aver visto per la prima volta alcuni capolavori di Robert ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Amyha rivelato di essere innamorata diDe, dopo aver visto per la prima volta Il Padrino 2, nonostante la differenza di età. Amynon aveva mai visto Il Padrino e, dopo la visione, si è resa conto di avere unaperDe, trovandolofascinoso, soprattutto nella sua versione anni'70, e davvero. Amyha partecipato allo show Jimmy Kimmel Live da casa sua, raccontando come ha trascorso la quarantena durante l'emergenza sanitaria. Laha passato il tempo recuperando i migliori film a partire dagli anni'60 e colmando qualche lacuna. La star hato di aver visto per la prima volta alcuni capolavori di...

Amy Adams ha rivelato di essere innamorata di Robert De Niro, dopo aver visto per la prima volta Il Padrino 2, nonostante la differenza di età. Amy Adams non aveva mai visto Il Padrino e, dopo la visi ...

'Elegia americana', Ron Howard racconta il sogno infranto ma non è Ken Loach

Tra le cose migliori del film l'interpretazione di Glenn Close, vecchia signora indegna turpiloquente che fuma mille sigarette e adora ...

Tra le cose migliori del film l'interpretazione di Glenn Close, vecchia signora indegna turpiloquente che fuma mille sigarette e adora ...