VIDEO | Violenza donne, rettore Federico II ricorda Adalgisa Nicolai: "Giornata triste" (Di martedì 24 novembre 2020) NAPOLI – "Oggi è una giornata triste, difficile, un sentimento profondo che tocca tutta la nostra comunità accademica e anche quella di Agraria. Attenzione a quello che succede nelle case e cerchiamo di educare le persone al rispetto degli altri. Il femminicidio è una patologia della nostra società e tutte le istituzioni, come anche la Federico II, stanno lavorando molto per educare le persone e far capire che è una sconfitta per tutti". Così il rettore della Federico II di Napoli, Matteo Lorito, a margine della cerimonia, nel bosco della Reggia di Portici del dipartimento di Agraria della Federico II, in cui è stata scoperta una panchina rossa e piantato un albero di Jacaranda per ricordare la professoressa Maria Adalgisa Nicolai, barbaramente assassinata il 27 luglio 2020 dal suo ex-compagno.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Violenza VIDEO | Nonantola contro la violenza sulle donne: le testimonianze dirette dei volontari - DIRE.it Dire 25 Novembre: video e campagna di sensibilizzazione del Comune di Legnano

LEGNANO – Una campagna di sensibilizzazione e la diffusione un video appositamente realizzato. Sono gli strumenti adottati dall’Amministrazione comunale di Legnano per celebrare la Giornata ...

Violenza donne: ActionAid, una pizza puo' salvare una vita

LEGNANO – Una campagna di sensibilizzazione e la diffusione un video appositamente realizzato. Sono gli strumenti adottati dall'Amministrazione comunale di Legnano per celebrare la Giornata ...