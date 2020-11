Salvini vuole la federazione, ma Berlusconi non ci sta (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Segnali di disgelo, nel centrodestra, tra il il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello della Lega Matteo Salvini. Dopo un lungo colloquio telefonico tra i due e in attesa di un vertice di coalizione a tre, permangono però le incognite su come le opposizioni riusciranno a trovare un modus operandi comune in Parlamento, in vista dell'approdo dello scostamento, del Dl Ristori e della legge di Bilancio. E la preoccupazione di scongiurare l'andata in ordine sparso è stata anche nelle ultime ore al centro dei pensieri di Salvini, che ha ribadito l'idea della federazione dei gruppi del centrodestra, pur prendendo atto di una sostanziale declinazione della proposta da parte del Cavaliere. Segnali di disgelo, dunque, che almeno per il momento, sembrano riguardare più il piano dei rapporti personali che quello della sostanza politica. Il Cav: ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Segnali di disgelo, nel centrodestra, tra il il leader di Forza Italia Silvioe quello della Lega Matteo Salvini. Dopo un lungo colloquio telefonico tra i due e in attesa di un vertice di coalizione a tre, permangono però le incognite su come le opposizioni riusciranno a trovare un modus operandi comune in Parlamento, in vista dell'approdo dello scostamento, del Dl Ristori e della legge di Bilancio. E la preoccupazione di scongiurare l'andata in ordine sparso è stata anche nelle ultime ore al centro dei pensieri di Salvini, che ha ribadito l'idea delladei gruppi del centrodestra, pur prendendo atto di una sostanziale declinazione della proposta da parte del Cavaliere. Segnali di disgelo, dunque, che almeno per il momento, sembrano riguardare più il piano dei rapporti personali che quello della sostanza politica. Il Cav: ...

