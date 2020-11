Rezza: "Per avere l'immunità di gregge serve vaccinare il 60-70% della popolazione" (Di martedì 24 novembre 2020) “Grosso modo almeno tra il 60% e il 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata contro il virus per ottenere l’immunita’ di gregge”. Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, al punto stampa al ministero sull’analisi della situazione epidemiologica. “Dobbiamo guardare all’indice di contagiosita’ - ha aggiunto - che determina il numero delle persone contagiate da un caso positivo: piu’ e’ alto l’Rt, piu’ servira’ estendere la campagna di vaccinazione ed arrivare in sostanza ad un cut-off di almeno il 70%, ovvero 42 milioni di persone nel nostro Paese”. ?Il numero dei nuovi infetti è ancora troppo alto, quando saremo a 50 su 100mila saremo sollevati, finche’ la situazione resta questa l’allerta resta alta”, ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “Grosso modo almeno tra il 60% e il 70%dovrebbe essere vaccinata contro il virus per ottenere l’immunita’ di”. Lo ha detto il Direttore GeneralePrevenzione del MinisteroSalute, Gianni, al punto stampa al ministero sull’analisisituazione epidemiologica. “Dobbiamo guardare all’indice di contagiosita’ - ha aggiunto - che determina il numero delle persone contagiate da un caso positivo: piu’ e’ alto l’Rt, piu’ servira’ estendere la campagna di vaccinazione ed arrivare in sostanza ad un cut-off di almeno il 70%, ovvero 42 milioni di persone nel nostro Paese”. ?Il numero dei nuovi infetti è ancora troppo alto, quando saremo a 50 su 100mila saremo sollevati, finche’ la situazione resta questa l’allerta resta alta”, ha ...

