Premier Conte: “Se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse” (Di martedì 24 novembre 2020) Messaggio di fiducia del Premier Conte, intervenuto a Otto e mezzo su La7 per parlare della possibile apertura dei confini tra regioni in vista di Natale, festività che da sempre è soggetta a viaggi e spostamenti. In periodo di Covid-19, però, occorre fare più attenzione, anche se il presidente del consiglio appare abbastanza ottimista in merito: “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile -riporta Repubblica-. Non possiamo concederci vacanze ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Messaggio di fiducia del, intervenuto a Otto e mezzo su La7 per parlare della possibile apertura dei confini tra regioni in vista di Natale, festività che da sempre è soggetta a viaggi e spostamenti. In periodo di Covid-19, però, occorre fare più attenzione, anche se il presidente del consiglio appare abbastanza ottimista in merito: “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma senonpiùrosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile -riporta Repubblica-. Non possiamo concederci vacanze ...

