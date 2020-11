Parma-Cosenza | Liverani | “Veniamo da una brutta sconfitta | vogliamo riscattarci subito”

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Il tecnico del, Fabio, durante la classica conferenza stampa alla vigilia del match contro il, valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021, ha spiegato come la sua squadra abbia una grande voglia di reagire: “Quando si viene dopo unacome la nostra, è sempre meglio tornare velocemente a giocare una partita ufficiale. Ben venga la Coppa Italia, ben venga ripartire subito. C’è in palio un passaggio del turno importante efare una gara che ci consenta di raggiungerlo. Faremo una gara giusta. Abbiamo avuto un confronto con la società dopo la partita, è stato un confronto sereno e schietto. Credo che succeda in qualsiasi squadra, sia che si vinca sia che si perda. E’ evidente che i ragazzi sono dispiaciuti, come me, della ...