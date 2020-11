Messaggi d’amore per le donne sulle serrande milanesi (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO- “Se c’è violenza non è amore”, “Amare è rispettare”, “Ogni cuore nasce libero”, “Non chiudere gli occhi, aprine altri”, “Non sei sola”. Sono solo alcune delle scritte che da oggi decorano le serrande di sedici esercizi commerciali distribuiti in tutti i municipi della città di Milano, da Gratosoglio a Greco Pirelli fino a NoLo; da Corvetto alla Ghisolfa, ma anche le più centrali zone di Porta Ticinese, Crocetta, Corso XXII Marzo, Paolo Sarpi, Isola e City Life. Previous Next PRIVATI E IMPRESE HANNO DATO DISPONIBILITÀ Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) MILANO- “Se c’è violenza non è amore”, “Amare è rispettare”, “Ogni cuore nasce libero”, “Non chiudere gli occhi, aprine altri”, “Non sei sola”. Sono solo alcune delle scritte che da oggi decorano le serrande di sedici esercizi commerciali distribuiti in tutti i municipi della città di Milano, da Gratosoglio a Greco Pirelli fino a NoLo; da Corvetto alla Ghisolfa, ma anche le più centrali zone di Porta Ticinese, Crocetta, Corso XXII Marzo, Paolo Sarpi, Isola e City Life. Previous Next PRIVATI E IMPRESE HANNO DATO DISPONIBILITÀ

