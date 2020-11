L’indiscrezione | panchina Ascoli | un casting infinito Tra no e rinvii

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 24 novembre 2020) Valerio Bertotto resta lì, sulladell’. Sfiduciato, ma resta lì, ancora per quanto non si sa. I risultati non depongono a suo favore, intanto negli ultimi giorni (o settimane) sono stati contattati Bucchi e Baroni, ma per non motivo o per un altro non ci sono stati accordi. Ci sarebbe Dionigi sotto contratto ma, come spiegato, non esistono margini di intesa, le parti si sono lasciate male. Coppitelli era e resta un’idea,ma evidentemente non riscalda. Nelle ultimissime ore sondaggi con Sottil e Breda (l’ultimo a essere interpellato subito dopo l’ora di pranzo), in attesa di una decisione definitiva. Che non è detto arrivi in serata, vedremo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.