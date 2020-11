Inter-Real Madrid, Barella: “Cresciuto grazie a Conte, ecco qual è la mia caratteristica migliore” (Di martedì 24 novembre 2020) Nicolò Barella sempre più pedina fondamentale dell'Inter di Conte.Inter-Real Madrid, Conte: “Sarà una finale, tutto su Sanchez e la formazione. Critiche alla squadra? Dico la mia”Il centrocampista nerazzurro, diventato anche punto cardine dell'Italia di Mancini, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha rilasciato la seguenti Intervista a Uefa.com.Inter, Moratti: “Lukaku è una sorpresa, Ibrahimovic un fuoriclasse. Scudetto? Ho la mia idea”"Conte mi ha aiutato tanto. Sono cresciuto nella gestione delle partite: ora so meglio quando andare in area di rigore, quando aspettare, quando fare la giocata decisiva. La mezzala è un giocatore che fa da raccordo fra ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Nicolòsempre più pedina fondamentale dell'di: “Sarà una finale, tutto su Sanchez e la formazione. Critiche alla squadra? Dico la mia”Il centrocampista nerazzurro, diventato anche punto cardine dell'Italia di Mancini, alla vigilia della sfida di Champions League contro il, ha rilasciato la seguentivista a Uefa.com., Moratti: “Lukaku è una sorpresa, Ibrahimovic un fuoriclasse. Scudetto? Ho la mia idea”"mi ha aiutato tanto. Sono cresciuto nella gestione delle partite: ora so meglio quando andare in area di rigore, quando aspettare, quando fare la giocata decisiva. La mezzala è un giocatore che fa da raccordo fra ...

