Incidente nel frusinate: muore una bimba di 7 anni, ferita gravemente la babysitter (Di martedì 24 novembre 2020) Dramma a Ferentino, cittadina di 21.000 anime in provincia di Frosinone. Un tremendo Incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 lungo la via Casilina, in località Ponte Grande (già in passato troppe volte teatro di incidenti stradali). Secondo le prime informazioni, riportate da diverse testate ciociare, una Mercedes e una Peugeot 206 si sono schiantate, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 24 novembre 2020) Dramma a Ferentino, cittadina di 21.000 anime in provincia di Frosinone. Un tremendostradale è avvenuto intorno alle 13 lungo la via Casilina, in località Ponte Grande (già in passato troppe volte teatro di incidenti stradali). Secondo le prime informazioni, riportate da diverse testate ciociare, una Mercedes e una Peugeot 206 si sono schiantate, L'articolo NewNotizie.it.

chetrashhh : Francesco ha perso la fidanzata d'incidente. Ecco perché si mette la sveglia per chiamare la fidanzata e chiederle… - Anna26685097 : @imironicc Siamo in due, ma non sono sorpresa. A gennaio, post bacio e incidente di Fede, fecero lo stesso.Ricordo… - nottodaysatanl : Uno dei miei zii era un pittore di successo e uno è morto in un incidente aereo nel 2001 - Soffotcka : Questi sono pazzi da legare!!!!Incidente militare nel mare japonese provocato dai americani ieri, poteva costare ca… - tiberiobagnarol : @alucab @BiologiScienza Un imbecille invece crede che la regolazione finanziaria esista e che la crisi dei subprime… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel Incidente stradale a Codroipo, muore una donna di 72 anni - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Si scontrano due auto, muore una donna rimasta incastrata nell'abitacolo: grave il figlio

Sono rimaste coinvolte due autovetture, una Audi A3 il cui conducente ha riportato lievi ferite e una Peugeot 106 con a bordo due uomini e una donna che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitac ...

Coronavirus oggi: Trecento punti per distribuzione vaccino in Italia. Alto Adige revoca lockdown totale

? Germania: Pil terzo trimestre rivisto in aumento dell'8,5%, -4% annuo? Fauci: prime vaccinazioni a dicembre ? La Gran Bretagna abbandona il lockdown: dal 2 dicembre restrizioni su base regionale? Co ...

Sono rimaste coinvolte due autovetture, una Audi A3 il cui conducente ha riportato lievi ferite e una Peugeot 106 con a bordo due uomini e una donna che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitac ...? Germania: Pil terzo trimestre rivisto in aumento dell'8,5%, -4% annuo? Fauci: prime vaccinazioni a dicembre ? La Gran Bretagna abbandona il lockdown: dal 2 dicembre restrizioni su base regionale? Co ...